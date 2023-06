PSG, FC Barcelone - Mercato : Riolo fracasse Messi après son départ à l’Inter Miami

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

C’est fait : Lionel Messi a enfin clarifié son avenir. Le champion du monde argentin jouera à l’Inter Miami la saison prochaine. Si cette annonce a mis un gros coup sur la tête des supporters du FC Barcelone, qui priaient pour revoir « La Pulga » finir sa carrière en catalogne, Daniel Riolo n’a pas été surpris par ce choix-là. L’intéressé a dressé un bilan catégorique sur le passage de l’Argentin ces deux dernières années au PSG.

« Sa venue a été inutile »

« D'un point de vue du business, ça a servi Messi et le PSG. Footballistiquement, il n'a rien apporté et n'a pas fait progresser le club. Sa venue a été inutile, lui n’a fait progresser personne. Je l’adore mais il n’a pas partagé son talent, il n’a rien donné. I n’y a jamais eu de mariage, il est venu pour ses intérêts. Le PSG était le seul club qui voulait le payer. Laporta s’en est servi pour entretenir une flamme, on nous a raconté des histoires. Tebas l’avait dit depuis le début. »

🗣💬 "D'un point de vue du business, ça a servi Messi et le PSG. Footballistiquement, il n'a rien apporté et n'a pas fait progresser le club."@DanielRiolo analyse les propos de Messi qui a confié ne pas être heureux au PSG lors de son annonce pour sa venue à l'Inter Miami. pic.twitter.com/dQOtGbFhbQ — After Foot RMC (@AfterRMC) June 7, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Daniel Riolo s’est attardé sur le cas de Lionel Messi (35 ans) au lendemain de sa décision de rejoindre l’Inter Miami. Le journaliste clivant de RMC Sport n’a pas manqué de tacler l’ancienne star argentine du PSG à la gorge.

Bastien Aubert

Rédacteur