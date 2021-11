PSG - Mercato : Daniel Riolo lâche un scoop dans le dossier Zidane !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Leonardo a rendu une petite visite de courtoisie à Mauricio Pochetino à son hôtel il y a quelques jours. Dans son édition du jour, L’Équipe explique que l’entrevue n’a duré qu’une vingtaine de minutes et avait pour but une mise à plat sur les intentions personnelles de l’entraîneur du PSG.

L’ancien manager de Tottenham n’aurait pas pris contact avec Manchester United mais cet épisode traduit le manque de clarté existant entre les deux hommes forts du PSG, qui ne sont donc pas toujours sur la même longueur d’onde en privé. Daniel Riolo n’a jamais été dupe de cette relation brouillée et a analysé les propos du directeur sportif du PSG confortant son coach pas plus tard qu’hier.

« Leonardo dément tout contact avec Zidane et conforte Pochettino, a-t-il résumé sur Twitter. Bon, ça fait déjà une info : Si Zidane vient cet hiver, Léo sera dans la charrette avec Pochettino… En attendant puisqu’il est conforté si Pochettino veut se mettre à bosser ça peut être mal après un an d’adaptation. » En attendant, Le Parisien avance que Leonardo aurait déjà rencontré Zidane dans un palace parisien malgré son démenti...

Leonardo dément tout contact avec Zidane et conforte Pochettino. bon ça fait déjà une info : Si Zidane vient cet hiver, Léo sera dans la charrette avec Pochettino…En attendant puisqu’il est conforté si Pochettino veut se mettre à bosser ça peut être mal après un an d’adaptation — Daniel Riolo (@DanielRiolo) November 26, 2021