PSG Mercato : Daniel Riolo plie définitivement l’affaire Mbappé

« Mbappé à Paris c'est fini. » C’est par ces mots que Daniel Riolo a mis fin au feuilleton interminable sur l’avenir de la star bondynoise. Une délégation de supporters du PSG a assisté ce dimanche à l'entraînement des Parisiens et les supporters ont alors scandé « Kylian à Paris! » à la sortie du joueur sur le terrain.

« Mbappé à Paris, c'est fini »

Ces derniers espoirs parisiens semblent vains. « Cela ne suffira pas, la chose est désormais entendue, a-t-il déclaré hier soir au micro de RMC Sport. Je l'ai déjà dit et plus les jours passent, plus je le redirai : Mbappé à Paris, c'est fini. » En attendant une éventuelle annonce officielle, l'ancien Monégasque est attendu sur le terrain mercredi en 8e de finale de Ligue des champions.

