PSG - Mercato : Daniel Riolo propose deux recrues à Paris

PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Que les dirigeants du PSG en aient conscience. Si par malchance, il avaient oublié de cocher quelques noms sur leur liste d'achats pour le prochain mercato estival, Daniel Riolo a pensé à tout.

Direction Chelsea

Ainsi, le consultant de RMC, toujours concerné par l'actualité du club parisien, a proposé à Luis Campos et consorts de jeter un coup d'oeil du côté des Blues de Chelsea. Le club anglais, qui va dégraisser tout au long de l'été, pourrait ainsi permettre à quelques cadrons européens de se renforcer. Et pourquoi pas avec deux noms : Koulibaly et Kovacic.