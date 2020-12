PSG - Mercato : Daniel Riolo relie l’arrivée de Messi à un départ de Mbappé !

Daniel Riolo a lâché une petite bombe hier soir en assurant que Lionel Messi allait signer au PSG en 2021. Il en a dit beaucoup plus sur le sujet ce vendredi. « Il y a des choses que je ne peux pas complètement révéler mais c’est un peu plus qu’une intime conviction. C’est alimenté par des éléments factuels, a-t-il commenté sur RMC Sport. Il y a le fait qu’il n’y a pas de transfert à payer même si le salaire ne sera pas un cadeau. Il y a la politique du PSG qui est toujours entre sport et développement de sa notoriété et de son marketing: ils ne résisteront pas à la tentation de faire un coup énormissime. Donc oui, je suis prêt à le réaffirmer. »

si Mbappé part et que Messi arrive, ça me semble cousu de fil blanc »

Riolo a également affiné sa pensée en reliant une éventuelle arrivée au PSG à un départ quasi acté de Kylian Mbappé au même moment. « Après, on sait très bien qu’en matière de transferts, tout peut aller vite et capoter. On est encore en décembre. Sauf qu’il ne sera pas à Barcelone la saison prochaine. Est-ce que cela veut dire que Mbappé va partir ? Là dessus, je ne me prononce pas. Mais Neymar ne peut partir nulle part, Kylian Mbappé lui peut partir. Il y a des clubs qui le veulent et qui sont disposés à payer. Tu encaisses l’argent du transfert. En termes de communication, si Mbappé part et que Messi arrive, ça me semble cousu de fil blanc. »