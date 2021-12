PSG - Mercato : Daniel Riolo vend la mèche pour l’avenir de Zinédine Zidane

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Le cliché diffusé sur les réseaux sociaux par Youri Djorkaeff en compagnie notamment de Zinédine Zidane lundi soir a fait beaucoup parler. Sans le vouloir, le champion du monde 98 a notamment relancé la rumeur d’une arrivée prochaine de l'ancien entraîneur du Real Madrid au PSG.

Rumeur confirmée hier soir par Deportes Cuatro. Selon lui, le plan des Qataris serait de remplacer Mauricio Pochettino par Zidane lors de la mini-trêve hivernale, l’idée étant que ZZ ait une semaine d'entraînement pour imposer ses principes à ses joueurs. Par ailleurs, Deportes Cuatro assure que les négociations sont bien avancées entre les deux parties... ce que semble confirmer Daniel Riolo.

« Zidane était à Paris lundi soir … rien à voir avec le PSG. C’était pour les 80 ans d’Aime Jacquetn a-t-il tweeté hier soir. Néanmoins il parait que la ville lui a plu… pas impossible qu’il réfléchisse à y revenir pour un séjour un peu plus long… » Sur le plateau de l’After, Riolo a confirmé ses dires et ajouté que Zidane devrait venir au PSG sans Leonardo « qui finira la saison et après il ira ailleurs. »

