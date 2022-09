PSG - Mercato : déjà une grosse concurrence pour Gonçalo Ramos

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

On pouvait craindre le pire pour le Benfica Lisbonne après le départ de Darwin Nunez pour Liverpool cet été. Car avec leur buteur en série uruguayen, les Aigles n'avaient terminé que 3es dans leur championnat la saison dernière et remporté aucun trophée. Mais comme souvent, le SLB a su lancer un talent aussi grand que celui qui s'en est allé voir ailleurs. Gonçalo Ramos, formé au club, a profité du départ de Darwin pour enfiler les buts en ce début de saison, déjà en 8 en 12 matches, dont la moitié dans les tours préliminaires de la Champions League. Puissant et technique, celui qui devrait faire ses débuts en sélection portugaise a déjà tapé dans l'œil de Luis Campos au PSG. A défaut d'avoir eu Robert Lewandowski cet été, le club de la capitale serait prêt à mettre le paquet pour Gonçalo. Mais il va lui falloir batailler avec d'autres écuries très riches comme Manchester United et Newcastle. Le Daily Mail assure que les deux clubs du nord de l'Angleterre suivent également l'attaquant du SLB, de même que Southampton. MU ne voudrait pas, cependant, payer plus que 28 M€ pour le joueur. A ce prix, le Benfica ne le laissera certainement pas partir... Manchester United target £25m-rated Benfica striker Goncalo Ramos who has starred after Darwin Nunez’s Liverpool transfer https://t.co/3s2240QtOG — G3.football (@G3_Football) September 20, 2022

Pour résumer Auteur de 8 buts en 12 matches depuis le début de la saison, Gonçalo Ramos est la nouvelle attraction du Benfica Lisbonne. Le PSG s'y intéresse mais il n'est pas seul. Manchester United aurait également des vues sur lui, de même que Newcastle.

