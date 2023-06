PSG – Mercato : dénouement lundi dans le dossier Marcus Thuram ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

En fin de contrat du côté du Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram (25 ans) ne compte pas laisser le suspense durer trop longtemps concernant son avenir. En effet, l'international tricolore veut se décider avant ses vacances sur toutes les offres qu'il a reçu. S'il a éconduit certaines pistes comme l'OM mais que le PSG de Luis Campos a encore tous ses espoirs de l’accueillir, le fils de Lilian Thuram va mettre fin à l'attente de ses courtisans avant le prochain match de l'équipe de France.

Marcus Thuram doit annoncer son choix lundi !

Si l'on en croit La Gazzetta dello Sport, Marcus Thuram prendra la parole lundi pour répondre à tous les clubs intéressés. Après avoir acté les arrivées de Marco Asensio (Real Madrid, 27 ans), Manuel Ugarte (Sporting, 22 ans) et Milan Skriniar (Inter Milan, 28 ans) qu'il annoncera un peu plus tard, le PSG espère bien évidemment rafler la mise mais l'Italie, et notamment les deux clubs de Milan, ont aussi pour objectif d'attirer le finaliste de la dernière Coupe du Monde. Affaire à suivre...

Pour résumer Cible du PSG et de Luis Campos, Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach, 25 ans) préfèrera-t-il venir dans la Capitale française ou céder aux sirènes italiennes ? Il n'y a plus que quelques jours d'attente avant la décision de l'international tricolore.

Alexandre Corboz

Rédacteur