PSG – Mercato : depuis Milan, Al-Khelaïfi ficele trois dossiers d'envergure... dont Mbappé

Si le PSG semble aujourd'hui focalisé sur la Ligue des Champions et l'objectif d'une qualification sur la pelouse du Real Madrid, cela n'empêche pas Nasser Al-Khelaïfi de piloter la suite du projet. Comme le rapporte Nicolo Schira, le Qatari était hier à Milan en qualité de président de l'ECA et il en a profité pour avancer sur trois dossiers majeurs.

Le premier d'entre eux concerne la venue d'un grand milieu de terrain pour renforcer le projet. Suivi de longue date par le PSG et par Leonardo, Sergej Milinkovic-Savic (Lazio, 27 ans) est la priorité. « NAK » aurait rencontré les dirigeants romains en ce sens pour une première prise de pouls.

Deuxième dossier d'envergure : la finalisation de la signature de Nuno Mendes, prêté par le Sporting Lisbonne cette saison et qui a convaincu tout le monde à Paris. Sur ce dossier, le PSG dispose d'une option d'achat à 40 M€ et Al-Khelaïfi a discuté pour la finaliser.

Enfin, et parce que c'est l'un des dossiers les plus bouillants du projet, il a été question du cas de Kylian Mbappé – pour qui le PSG n'aurait pas encore transmis d'offre financière selon Leonardo – et Nasser Al-Khelaïfi aurait défini les contours de celle-ci, inférieure aux chiffres avancés dans le Parisien. Nicolo Schira parle quand même d'un contrat à 40 M€ par an. Affaire à suivre.

