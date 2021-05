PSG - Mercato : dernière ligne droite pour Serge Aurier

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Au moment de commenter la rumeur Serge Aurier, certains spécialistes du Paris Saint-Germain assuraient qu'il y avait de la friture sur la ligne entre Nasser al-Khelaïfi et Mauricio Pochettino. Le président qatari adore le latéral ivoirien et veut le faire revenir coûte que coûte, malgré les polémiques générées lors de son premier passage. L'entraîneur argentin, lui, ne serait pas très chaud. Il a travaillé avec Aurier à Tottenham et n'est pas certain qu'il ait les capacités nécessaires pour le très haut niveau. On espère pour lui que ce désaccord n'était que passager ou n'a jamais existé…

Florenzi de retour à la Roma

En effet, le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi assure aujourd'hui que le deal est sur le point de se conclure : "Lié jusqu’en juin 2022 avec Tottenham, Aurier est bel et bien parti pour retourner au PSG. A la recherche d’un latéral droit, le club de la capitale est proche d’un accord global pour le transfert de son ex-protégé. Une offre a été transmise. Dernière ligne droite".

Cette arrivée entraînerait de facto le retour d'Alessandro Florenzi à la Roma. Le latéral droit italien, prêté pour une saison, a apporté satisfaction sur le plan offensif, beaucoup moins au niveau défensif.