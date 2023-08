PSG – Mercato : des cadeaux dignes d’un prince pour Neymar à Al-Hilal

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Après six saisons au PSG, Neymar a décidé de rejoindre l'Arabie saoudite, comme beaucoup de grands joueurs issus des championnats européens cet été. Et le Brésilien ne bénéficiera pas des mêmes avantages que les autres.

Le prince Neymar

The Sun et AS révèlent que Neymar va se voir offrir trois voitures : une Bentley Continental GT, une Aston Martin DBX et une Lamborghini Huracán. Le Brésilien a également commandé quatre G Wagon, un SUV et un van, tous des véhicules Mercedes. Neymar aura aussi un chauffeur, du personnel et un avion privé à sa disposition.

Neymar a obtenu tous ses caprices sans exception !

Le Brésilien vivra dans un manoir de 25 pièces avec une piscine de minimum 40 mètres de long. L'intéressé a également obtenu d'être défrayé de ses déplacements personnels pendant ses deux années de contrat. Et, comme annonce Foot Mercato, il touchera des primes de match de près de 80 000 euros par victoire et recevra un chèque de 500 000 euros pour chaque publication où il assure la promotion de l'Arabie saoudite.

Les petits plats sont plus que jamais dans les grands pour Neymar !

