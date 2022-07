PSG - Mercato : des nouvelles de Skriniar et Scamacca, un ancien du LOSC pour Galtier ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris chamboule tout pour Skriniar

C’est jour de reprise au PSG. Ce matin, les joueurs de la capitale reprendront le chemin de l’entraînement en deux temps. Les internationaux ayant disputé des matches en juin se sont vu accorder une semaine supplémentaire et reviendront lundi prochain. Le reste du groupe est attendu à partir d’aujourd’hui.

Selon L’Équipe, des rendez-vous sont prévus avec Luis Campos pour évoquer individuellement les situations et les perspectives (intégration au groupe pro, au nouveau groupe élite, orientation vers un prêt ?). Pour les petits nouveaux, il faudra un peu attendre. Milan Skriniar pourrait ainsi être la prochaine recrue de l’été.

Selon Fabrizio Romano, le PSG serait ainsi prêt à lancer une nouvelle offre de 65 M€ pour convaincre l’Inter Milan de lâcher son défenseur slovaque, déjà d’accord avec son futur club sur un contrat jusqu’en 2027 et un salaire de 7,5 M€ par an (plus bonus).

Au sujet de Gialuca Scamacca, la finalisation du deal dépendra du prix demandé par Sassuolo. Enfin, on apprend que Joao Sacramento pourrait rejoindre le staff de Galtier à Paris, les deux hommes s’étant déjà côtoyés au LOSC.

Paris Saint-Germain have scheduled new talks for Milan Škriniar deal next week. Gianluca Scamacca talks now depend on Sassuolo price tag. 🇫🇷 #PSG



PSG are also prepared to announce Christophe Galtier as new manager next week, with João Sacramento as part of the staff.