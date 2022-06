PSG - Mercato : deux arrivées font déjà trembler le vestiaire, Zidane n’a pas dit son dernier mot !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le PSG a enfin pris langue avec l’OGC Nice au sujet de Christophe Galtier. Comme évoqué hier soir, le club de la capitale veut accélérer l’arrivée du remplaçant de Mauricio Pochettino sur le banc de touche et touche enfin au but. La priorité de Luis Campos étant Galtier, il est logique qu’il ait placé ses pions devant Zinédine Zidane... qui ne serait pas totalement hors course !

« Les négociations avec l’OGC Nice pour Christophe Galtier n’empêchent pas les discussions avec Zinédine Zidane », fait savoir RMC Sport. Une semaine après le feu médiatique autour de la rumeur de l’arrivée de Zizou au PSG, celle-ci a néanmoins désenflé quelque peu. En parallèle, Luis Campos continue d’avancer au mercato estival.

Alors que l’opération dégraissage pourrait débuter avec Thilo Kehrer, ouvert à un départ cet été, deux arrivées pourraient être rapidement conclues : Milan Skriniar (Inter Milan) et Gianluca Scamacca (Sassuolo). « Deux possibles arrivées qui vont provoquer un petit chamboulement dans le vestiaire parisien », ajoute Foot Mercato à ce sujet.

🚨🚨 | Les négociations avec l’OGC Nice pour Christophe Galtier 🇫🇷 N’EMPÊCHENT PAS les discussions avec Zinédine Zidane 🇫🇷



👉 “Les négociations sont avancées avec Zidane”



📲 @Tanziloic | @RMCsport pic.twitter.com/grHst7YDVb — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 16, 2022

Pour résumer Au moment où Christophe Galtier semble se rapprocher du banc du PSG, Zinédine Zidane ne serait pas totalement hors-jeu pour remplacer Mauricio Pochettino la saison prochaine. Le mercato pourrait avancer dans les deux sens.

Bastien Aubert

Rédacteur