PSG Mercato : deux autres clubs à l'affût pour Lautaro Martinez

Il y a deux semaines, l'administrateur délégué de l'Inter Milan, Giuseppe Marotta, avait tenu à faire le point sur le dossier Lautaro Martinez au micro de Sky Sport, alors que plusieurs médias envoyaient l'Argentin au PSG. "Un départ de Lautaro Martinez cet été ? Il n'y a aucun signe dans ce sens, a-t-il confié. On ne se laisse pas influencer par les gros titres des journaux. Et puis je ne vois pas de différence entre le PSG et nous."

Clairement, la tendance serait à une prolongation à l'Inter pour Martinez. Mais selon Ekrem Konur, deux clubs continuent de suivre le joueur et donc de croire en leurs chances : Arsenal et Chelsea. A suivre...

