PSG - Mercato : deux autres Messi ont signé à Paris !

Le Stade Georges-Lefèvre a connu un moment rare lundi après-midi. Selon L’Équipe, Lionel Messi a débarqué dans la partie non professionnelle du Camp des Loges pour inscrire ses deux plus grands enfants, Thiago et Mateo, chez les équipes de jeunes du PSG.

En toute simplicité, le sextuple Ballon d'Or s'est déplacé en personne. Mateo, né en 2015, va évoluer avec les U7 de l'association PSG. Quant à l'aîné, né trois ans plus tôt, il devrait jouer en U10 ou en U9.

Le quotidien sportif rappelle que ce n'est pas la première fois qu'un joueur du PSG inscrit sa progéniture dans les équipes de jeunes parisiennes. Avant Messi, dans l'histoire récente du PSG, Thiago Silva ou encore Zlatan Ibrahimovic en avaient fait de même. On connaît la suite...

