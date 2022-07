PSG - Mercato : deux indésirables accusent le coup, un autre montre les dents à Galtier !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

La liste noire de Christophe Galtier au PSG s’affine. « La liste des indésirables au PSG s’est allongée, a fait savoir Saber Desfarges. Et elle devrait encore s’allonger au fur à mesure des arrivées cet été. Le Club se montre intransigeant, voire rude, avec les joueurs qu’il souhaite voir partir. »

Selon L’Équipe, les joueurs actuellement mis de côté par le PSG sont : Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum, Rafinha, Thilo Kehrer. Mauro Icardi, Idrissa Gueye et Abdou Diallo n’auraient pas été au Japon si des transferts avaient été bouclés.

Si les sorts de Leandro Paredes et Danilo Pereira sont liés à des arrivées et que « Draxler et Wijnaldum sont affectés par cette mise à l’écart », Gueye montre déjà les dents. Selon Loïc Tanzi, le milieu sénégalais a ainsi fait savoir lors d’une récente réunion avec ses dirigeants du PSG qu’il souhaitait honorer sa dernière année de contrat. Avec comme condition : une concurrence saine et basée sur le mérite sportif.