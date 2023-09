PSG - Mercato : deux nouveaux départs officialisés

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Le défenseur Moutanabi Bodiang et l’attaquant Kenny Nagera ont résilié leur contrat avec le Paris Saint-Germain. Arrivé au Centre de Formation du Paris Saint-Germain en 2017, Moutanabi Bodiang a débuté au Paris FC en 2010. Le natif de la capitale a ensuite évolué avec les U17 et les U19 nationaux avant de signer son premier contrat professionnel en juillet 2021. La saison dernière, le latéral droit a été prêté au club du Puy Foot 43 Auvergne. Né à Argenteuil (Val-d’Oise), Kenny Nagera a effectué ses premiers pas dans le football à l’Académie de football d’Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Il a intégré le Centre de préformation du Club en 2015 puis le Centre de formation. L’attaquant a signé son premier contrat professionnel en juin 2020 et a disputé son premier match de Ligue 1 en avril 2021, à l’occasion d’une victoire des Rouge et Bleu face à Strasbourg. Le club remercie les deux joueurs et leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière", a indiqué le club parisien dans un communiqué.

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 5, 2023

