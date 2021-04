Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Ce n'est pas un secret : les Newell's Old Boy rêvent d'attirer Lionel Messi. D'ici quelques années, la star du FC Barcelone a aussi l'intention de s'offrir une dernière danse en Argentine au sein de son club formateur.

Du côté des rivaux de Rosario Central, on a aussi quelques idées en tête pour le futur... Et cela concerne une autre star nationale évoluant en Europe : Angel Di Maria (PSG, 33 ans). Dans un entretien à Radio Colonia, le vice président du club Ricardo Caloni a confié ce rêve : « Nous rêvons qu’à un moment Angel Di Maria revienne, mais il est encore sous contrat avec le PSG. Nous espérons qu’à un moment, il prenne la décision et décide de revenir au club qu’il aime. Il sait que les portes sont ouvertes ».

Pour Angel Di Maria, le Rosario Central devra encore attendre au moins un an... Le temps que Fideo aille au bout de son nouveau contrat, prolongé il y a un mois jusqu'en juin 2022. Malgré le poids des ans, l'ailier du PSG demeure toujours très performant et reste un titulaire inamovible de son club (32 apparitions, 6 buts, 13 passes décisives TTC).