PSG - Mercato : Di Maria vers un rebond au Portugal ?

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Le mercato du PSG va être agité. Le club de la capitale va tenter se vendre de nombreux joueurs jugés inutiles. Parmi eux, l’ailier argentin Angel Di Maria qui aurait la possibilité de rebondir au Portugal où il a déjà évolué.

Selon le journal portugais “Record“, le club lisboète de Benfica souhaiterait faire revenir l’ancien joueur du Real Madrid qui a déjà évolué au club pendant trois saisons. Cependant, le Benfica fait face à un problème qui l’empêche d’ouvrir les négociations : le salaire du joueur.

Benfica étudie la possibilité de faire revenir Angel Di Maria 🇦🇷, qui sera libre de tout contrat cet été.



(Record) pic.twitter.com/s1nKRVFnIX — Actu Foot (@ActuFoot_) March 14, 2022