PSG – Mercato : Diego Costa, Milik... Le point sur les pistes offensives de Leonardo

En quête d'une doublure à Mauro Icardi (qui ne sera pas Eric-Maxim Choupo-Moting) en plus d'un défenseur et d'un milieu défensif, Leonardo continue de râtisser le marché dans la quête de renforts pour son PSG. A quatre jours de la fin, deux pistes sont récemment ressortis pour Paris : Diego Costa (Atlético Madrid, 31 ans) et Arkadiusz Milik (Naples, 26 ans).

Simeone ouvre la porte à Diego Costa

Concernant l'international espagnol, en fin de contrat en juin 2021 et qui a été proposé à Paris par son agent Jorge Mendes, la possibilité est bien réelle. En conférence de presse hier, Diego Simeone n'a pas fermé la porte à un départ de Diego Costa : « J'ai déjà expliqué plusieurs fois ce que je souhaitais et ce que je considère important pour l'équipe. Jusqu'au 4, tout peut se passer et dans le football il faut être prêt à gérer n'importe quelle possibilité qu'il pourrait se produire. Le 4, je vous dirai ce j'en pense ».

Arkadiusz Milik, c'est non !

Pour ce qui est de Milik, ce ne serait aps une vraie piste selon le journaliste Ciro Venerato, de la radio napolitaine Kiss Kiss. Le Polonais a bel et bien été proposé à Paris mais Leonardo a jugé cette piste trop onéreuse et Thomas Tuchel n'était pas non plus très emballé. Une piste d'ores et déjà refermée donc.