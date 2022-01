PSG – Mercato : directeur sportif, Mbappé au Real, Donnarumma vs Navas... Zlatan se lâche encore !

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

A l'occasion de la sortie française de son livre « Adrénaline », Zlatan Ibrahimovic a accordé un long entretien à L'Equipe où il revient sur son passage en France au PSG et ce qu'il a vécu sur place. Dans son style caractéristique mêlant audace et second degré, l'attaquant du Milan AC est revenu sur le poste de directeur sportif qu'il s'est proposé d'occuper : « Je pourrais aussi le devenir tout de suite ! C'est moi qui décide, ce n'est pas eux qui m'appellent : quand je veux y aller, j'y vais ».

Zlatan conseille à Mbappé de partir à l'aventure...

Encore bel et bien sur le terrain et pas « prêt à fumer le cigage à 40 ans », Ibra est également revenu sur ses conseils à Kylian Mbappé, quand il suggérait au Champion du Monde d'aller au Real Madrid. Le message est plus diffus aujourd'hui mais toujours en faveur des Merengue : « Il n'y a que Kylian qui puisse répondre à cette question. Cela dépend de ce qu'il veut, ce qu'il pense. Moi, j'y serais allé. Mais si je suis le PSG, j'essaierais de le retenir. C'est lui qui décidera. Le PSG veut le garder, évidemment, mais lui, est-ce qu'il veut rester ? (…) J'ai eu la chance de jouer dans différentes équipes, différents pays, avec différents champions, et c'est comme ça que j'ai appris et que j'ai grandi. Jouer chez toi toute ta carrière, c'est plus facile, à mon avis. Alors que si tu fais ta valise et que tu vas dans d'autres jardins, c'est une aventure ».

« Donnarumma, c'est le plus fort du monde et basta »

Concernant la guerre des goals où il avait pris fait et cause pour Gianluigi Donnarumma au dépend de Keylor Navas, Zlatan a aussi atténué le discours : « Je sais que ce n'est pas facile pour l'entraîneur, je ne connais pas Navas mais c'est un grand gardien aussi. Ils ont deux phénomènes dans le but. Dans mon monde, Donnarumma est le numéro 1, aujourd'hui. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose d'alterner les gardiens, ou si c'est plutôt une faveur que tu fais à l'un des deux. En tout cas, je suis habitué à avoir un gardien qui est numéro 1 et qui est toujours le même. Et sur Donnarumma il n'y a pas à discuter : c'est le plus fort du monde, et basta. J'ai joué avec lui, je sais de quoi je parle ». Accessoirement, c'est aussi un client de son agent et ami Mino Raiola...