PSG Mercato : Doha cible 3 signatures monstrueuses cet été pour faire oublier Mbappé

Il y a une vie sans Kylian Mbappé. Après sept ans au plus haut niveau, l’attaquant de 25 ans va quitter le PSG et pourrait laisser la place à du beau monde pour le remplacer cet été. Selon La Repubblica, le PSG serait ainsi déjà prêt à payer les clauses libératoires de Victor Osimhen (25 ans) et de Rafael Leao (24 ans), soit respectivement 175 et 130 millions d’euros. Cela reviendrait à débourser pas moins de 305 millions d’euros... et ce n’est sans doute pas fini !

Un attaquant, un milieu et un stoppeur ciblés !

D’après Fabrizio Romano, le PSG préparait déjà son plan de secours sans Mbappé depuis décembre et prépare au moins trois grosses signatures cet été : un attaquant de haut niveau pour remplacer Mbappé d’emblée ; mais aussi un milieu de terrain de haut niveau et un défenseur central de haut talent. Autant dire que le robinet sera pleinement ouvert du côté de Doha.

