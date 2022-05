PSG - Mercato : Doha et le Real Madrid à genoux devant lui, Mbappé se gausse !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Plus que quelques heures et on saura enfin quelle sera l’équipe de Kylian Mbappé la saison prochaine. Pour l’heure, le PSG et le Real Madrid sont en attente de sa décision et pas tranquilles depuis le début de la semaine au gré des revirements incessants de situation.

Romain Molina a publié hier soir un « thread » au sujet de l’opération Mbappé dans lequel il explique les tenants et les aboutissants. On apprend ainsi que les complications autour de la vérité autour de sa décision finale viennent du fait des trop nombreuses fuites de son entourage proche.

Mbappé a mis tout le monde à genoux

Nasser Al-Khelaïfi, qui ne saurait pas tenir sa langue, en ferait notamment partie. Selon lui, le PSG serait en avance, l’ambassadeur du Qatar en France s’exposant fièrement ces dernières dans un restaurant cossu parisien. Aussi, le journaliste indépendant explique que le clan Mbappé se délecte de la saga qu’il a lui-même lancé et ne cesse de l’entretenir pour parvenir à ses fins : faire monter les enchères et montrer à tous que c’est bien lui le patron.

Sa récente escapade à Madrid fait partie de ce « jeu », qui a consisté à « mettre à genoux des clubs aussi puissants que le PSG et le Real Madrid » et faire sortir du bois « des politiques comme Emmanuel Macron et au Qatar. » Bref, vivement que ça s’arrête.

Pour résumer Kylian Mbappé (23 ans) et son cercle le plus proche auraient totalement conscience que le débat autour de son avenir a cannibalisé la planète football depuis quelques jours. Dans l’intimité, le clan de l'attaquant du PSG rigole bien.

