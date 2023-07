PSG - Mercato : double coup de théâtre pour Kane et Hojlund !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Dans sa quête de recruter Harry Kane, qui fêtait ses 30 ans hier, le Bayern Munich va devoir continuer à faire preuve de patience. Comme l’a rapporté le journaliste de CBS, Ben Jacobs, le président de Tottenham Daniel Levy a annulé un rendez-vous convenu avec ses homologues allemands et prévu hier. Les raisons du désistement de Levy ne sont pas connues. La réunion serait repoussée au début de la semaine prochaine et certains pensent que l’irruption du PSG serait la cause de ce revirement. Ce qui serait un bon point pour le PSG.

Hojlund à un pas de Manchester United

En revanche, le club de la capitale n’en marque pas beaucoup avec Rasmus Hojlund. Si l’attaquant danois s’est dit flatté de l’intérêt parisien, il se dirige tout droit vers Manchester United. Selon Foot Mercato, son entourage n’a jamais été aussi confiant et estime que le club anglais est plus que jamais proche de boucler son recrutement. Les deux parties sont très optimistes autour d’un contrat de 5 ans plus une année en option et d’un accord autour de 65 millions d’euros (avec 10 M€ de bonus). Le PSG semble donc largué.

