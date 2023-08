PSG – Mercato : double coup de tonnerre dans les dossiers Bernardo Silva et Harry Kane !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Selon RMC, Bernardo Silva ne rejoindra pas le PSG. Le Portugais a rejeté les approches parisiennes. Il n'avait pas le feu vert de Pep Guardiola et privilégierait le Barça si son coach ouvrait la porte.

Bernardo Silva ne viendra pas, l'espoir renaît pour Harry Kane !

En revanche, selon Le Parisien, le PSG laisserait entendre qu'il ferait son possible pour signer Harry Kane. Une info assez surprenante puisque l'Anglais serait de plus en plus proche du Bayern Munich...

🚨🚨 LE PSG NE BAISSE PAS LES BRAS POUR HARRY KANE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 !



Malgré le temps de retard qu’a le club de la capitale sur le Bayern Munich, on laisse entendre que tout sera fait pour faire signer l’attaquant anglais cet été. 👀 (Le Parisien M.M, A.C) pic.twitter.com/XlIGZH1gs6 — 📣 MEGA PSG (@MegaPSG_) August 1, 2023

