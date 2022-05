PSG - Mercato : duel avec la Juventus pour Milinkovic-Savic et Pogba

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Leonardo et Federico Cherubini pourraient passer l'été à courtiser les mêmes joueurs. Selon La Gazzetta dello Sport, les directeurs du PSG et de la Juventus Turin suivent en effet Sergej Milinkovic-Savic et Paul Pogba. Pour le Serbe de la Lazio Rome, notre spécialiste des transferts, Ignazio Genuardi, avait déjà fait part de l'intérêt des Parisiens. Mais pour La Gazzetta, c'est la Juventus qui est en pole position car Milinkovic-Savic souhaite rester en Serie A. La Lazio, qui a besoin de vendre, ne le cédera pas à moins de 70 M€.

Pour Paul Pogba, en revanche, ce devrait plutôt être avantage PSG. En effet, la Juventus a envisagé le retour du Poulpe, notamment l'entraîneur, Massimiliano Allegri, qui en est fan, mais ses dirigeants ne sont pas si chauds que ça. Car Pogba coûte très cher en salaire. Et son rendement à Manchester United ces dernières saisons montre qu'il n'a pas progressé depuis son départ. En reconstruction, la Vieille Dame a besoin de joueurs de très haut niveau et irréprochables. Elle ne semble pas convaincue que Pogba coche toutes les cases...

Pour résumer Selon la presse italienne, la Juventus Turin s'intéresserait à deux dossiers également suivis par le PSG, Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) et Paul Pogba, en fin de contrat avec Manchester United en juin. La Vieille Dame aurait une longueur d'avance.

Raphaël Nouet

Rédacteur