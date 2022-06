PSG - Mercato : Ekitike laisse une chance à Paris et à Luis Campos !

Zapping But! Football Club PSG : Di Maria, Navas, l'heure des premiers dossiers mercato

Ces dernières semaines, Hugo Ekitite (19 ans) a trouvé un accord contractuel avec Newcastle et le Stade de Reims a accepté une offre du club anglais. Tout semble alors prêt pour que l’attaquant star du club rémois fasse ses valises direction l’Angleterre. Mais selon RMC Sport, le jeune buteur aurait décidé de prendre un peu plus de temps de reflexion avant de prendre sa décision finale, dans le but de voir toutes les opportunités possibles.

Un intérêt du PSG et de Luis Campos pour Hugo Ekitike avait été évoqué ces dernières semaines. Mais le Paris Saint-Germain temporise sur le dossier de l’attaquant rémois en attendant de trouver son nouvel entraîneur. Et si Hugo Ekitike attendait simplement de voir qui sera nommé sur le banc parisien ? De son côté, Newcastle s’active pour trouver un plan B.

