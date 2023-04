PSG - Mercato : en attendant Messi, le club annonce une signature surprise !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Si le monde du football est suspendu aux lèvres de Lionel Messi (35 ans) pour savoir de quoi sera fait son avenir, le PSG traite d’autres dossiers moins épineux en attendant son dénouement. Hier soir, le PSG a ainsi annoncé la signature du premier contrat aspirant du jeune Sékou Doucouré.

Doucouré signé jusqu’en 2025

En pré-formation depuis plusieurs années au sein du club de la capitale, le prometteur défenseur s'est engagé pour les deux prochaines saisons, soit jusqu'en 2025. Ancien capitaine des U17 et travailleur sans relâche, ce joueur âgé de 18 ans se voit ainsi récompenser de son travail avec comme objectif désormais signé son premier contrat pro. Dès la saison prochaine, sous l’égide de Christophe Galtier ? Le mystère reste entier.

Félicitations à Sékou Doucouré pour la signature de son contrat stagiaire avec le @PSG_inside ! 🔴🔵



Sékou est lié avec le club jusqu'en 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣. ✍️ pic.twitter.com/3D7krSJjkw — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 25, 2023

