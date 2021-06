PSG - Mercato : en attendant son arrivée, Donnarumma fait parler de lui

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Même si rien n’est encore officiel, Gianluigi Donnarumma devrait s’engager avec le Paris Saint-Germain lors du mercato estival. Le portier italien, en fin de contrat le 1er juillet avec l’AC Milan, arrivera librement et gratuitement au club de la capitale.

Gianluigi Donnarumma aux côtés de ses coéquipiers Credit Photo - Icon Sport

En attendant l’officialisation de son transfert à Paris, "Gigio" dispute l’Euro 2021 avec l’Italie où il vient d'enchaîner face à la Suisse (3-0) un huitième match consécutif toutes compétitions confondues sans encaisser le moindre but. A noter également que la Squadra Azzurra a déjà assurée sa qualification pour les huitièmes de finale de la compétition.

Avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, le PSG aura à coup sûr deux gardiens de classes mondiales dans son effectif la saison prochaine.

