PSG – Mercato : en difficulté sur Mbappé, Paris serait passé devant le Real Madrid pour Haaland !

Le PSG en pole pour Erling Haaland ? Après un gargantuesque mercato cet été, le club de la capitale pourrait remettre le couvert l’année prochaine. S’il se dit que Kylian Mbappé pourrait filer du coté du Real Madrid, le PSG aurait pour idée de le remplacer par Erling Haaland.



Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, le Norvégien bénéficierait d’un bon de sortie pour l’été 2022 à Dortmund malgré un contrat qui court jusqu’en 2024. Le journal italien rapporte que le PSG pourrait bel et bien sauter sur l’occasion et seraient déjà passé devant le Real Madrid dans les négociations, profitant des bonnes relations entre Mino Raiola, l’agent du joueur et Leonardo, directeur sportif du PSG.

Haaland voudrait un salaire mirobolant, Dortmund une belle indemnité.

Néanmoins, si le club de la capitale a réalisé de jolis coups cet été avec des signatures sans débourser d’indemnité de transfert (Messi, Donnarumma, Ramos notamment), il faudra casser la tirelire pour Haaland. La GdS rapporte que Dortmund souhaiterait récupérer entre 75 et 90 millions d’euros dans cette opération tandis que l’entourage du joueur réclamerait un salaire annuel aux alentours de 50 millions d’euros. Si le mercato estival 2021 a rendu fou la planète football, 2022 pourrait s’avérer un tout aussi grand cru. Affaires à suivre…