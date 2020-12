PSG - Mercato : en marge de Messi et Mbappé, Leonardo a réglé son compte à un flop

Bien sûr, 25 M€ quand on a un budget de 650 M€ et qu'on achète des Neymar ou des Mbappé sept à huit fois plus cher, ce n'est pas grand-chose. Mais à l'échelle de la Ligue 1, c'est énorme. C'est le prix qu'a coûté Jesé au Paris Saint-Germain à l'été 2016. A cette époque, l'attaquant espagnol était censé prendre la suite de Zlatan Ibrahimovic, parti à Manchester United. Il n'avait alors que 23 ans et était un vrai espoir du Real Madrid comme du football espagnol.

A 27 ans, sa carrière est dans une impasse

Sauf que la sauce n'a jamais pris. Pourtant, Jesé a été dirigé par un compatriote, Unaï Emery, lors de ses deux premières saisons. Mais il n'est jamais parvenu à s'adapter à la Ligue 1, est apparu souvent hors de forme, plus préoccupé par sa passion pour la musique ou son histoire tourmentée avec une star de la téléréalité de son pays, sans parler des graves problèmes de santé de leur enfant.

Prêté à Las Palmas, son club de cœur, dès janvier 2017, puis à Stoke City (2017/18), au Betis Séville (2018/19) et au Sporting Portugal (2019/20), l'ancien espoir est devenu un flop monumental. Que le PSG, qui rencontre des difficultés financières à cause de la crise sanitaire, a décidé d'arrêter de payer. Ce dimanche, le club a annoncé avoir mis un terme au contrat de l'attaquant. Qui, à 27 ans, aura bien du mal à se retrouver un club…