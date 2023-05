PSG - Mercato : en plus de Silva, la direction se démène pour faire venir un autre proche de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Depuis novembre, on sait que Kylian Mbappé est remonté contre sa direction en raison des promesses non tenues en matière de recrutement au moment de sa prolongation. Il a été dit qu'il voulait partir dès janvier, puis cet été. Finalement, selon L'Equipe de mercredi, il serait décidé à rester jusqu'en 2024 mais pas à actionner l'option présente dans son contrat pour une année supplémentaire. Pour qu'il change d'avis, il faudrait que les dirigeants parisien fassent fort, très fort. Et force est de constater que c'est ce qu'ils essayent de faire.

Hernandez serait chaud pour venir à Paris

Déjà, ils vont laisser partir Lionel Messi et voudraient vendre Neymar, ce qui faisait partie des doléances du natif de Bondy. Ils auraient également fait une proposition à Manchester City pour recruter Bernardo Silva, avec qui Mbappé s'était bien entendu à Monaco en 2016-17. Le Portugais comme le club anglais réservent leur réponse pour la fin de saison. Mais ce n'est pas tout ! Selon Foot Mercato, le PSG serait en négociations avancées avec Lucas Hernandez. Le défenseur du Bayern Munich serait très chaud à l'idée de rejoindre son coéquipier en équipe de France. Il aurait même mis en stand-by sa prolongation avec le club bavarois. Si elle parvenait à le faire venir en plus de Silva, la direction parisienne ferait une bonne partie du chemin en vue d'une réconciliation avec sa superstar...

La fiche de Lucas Hernandez

EXCL: 🔴🇫🇷 #Bundesliga |



◉ Lucas Hernandez est très chaud à l'idée de rejoindre le PSG. Discussions en cours.



◉ Il est la priorité des dirigeants parisiens.



◉ Le joueur a, pour le moment, mis en stand by sa prolongation de contrat avec le Bayern.https://t.co/pKoQR3lrrX — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 24, 2023

Pour résumer Bien décidés à satisfaire Kylian Mbappé, mécontent du recrutement de la dernière intersaison et qui ne souhaite pas prolonger jusqu'en 2025 pour le moment, les dirigeants du PSG sont en négociations avancées avec Lucas Hernandez (Bayern Munich).

