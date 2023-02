PSG - Mercato : en plus du FC Barcelone, l'Inter Miami pousse fort pour Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Il y a deux jours, nous avons relayé l'interview de Phil Neville dans laquelle l'entraîneur de l'Inter Miami expliquait combien une arrivée de Lionel Messi en MLS serait importante pour le développement du football aux Etats-Unis. Ce vendredi, le Times a repris une partie de ces propos, tout en y ajoutant d'autres déclarations de l'ancien défenseur de Manchester United, qui a clairement ciblé l'Argentin mais aussi Sergio Busquets pour renforcer son équipe cet été.

"Je ne vais pas nier que Messi nous intéresse. À Miami, on a la volonté d'attirer les meilleurs, et Messi comme Busquets sont au top depuis des années. Ce sont de très grands joueurs qui nous feraient atteindre une nouvelle dimension, ainsi qu'à toute la MLS. Depuis que j'ai rejoint Miami en 2021, nous n'avons eu de cesse de chercher les meilleurs, que ce soit Sergio Ramos, Dani Alves, Robert Lewandowski, Cesc Fabregas, Luis Suarez, etc. Et n'oubliez pas que nous avons compté dans nos rangs des footballeurs du calibre de Gonzalo Higuain et Blaise Matuidi." Pour rappel, le FC Barcelone croit également en ses chances depuis Jorge Messi a dîner avec Joan Laporta et surtout depuis que les enfants du septuple Ballons d'Or ont fait savoir qu'ils aimeraient retourner vivre en Catalogne.