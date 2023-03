PSG - Mercato : encore du nouveau dans le dossier Skriniar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le mal était récurrent. Occasionnant même plusieurs matches d'absence avec l'Inter Milan au cours des dernières semaines (18 février). On parle ici de Milan Skriniar, le défenseur de l'Inter Milan, annoncé comme vous le savez au PSG la saison prochaine.

Si certains évoquaient une possible fin de saison comprise, et un avenir en pointillés, il n'en serait rien. En effet, et selon la Gazzetta dello Sport, le roc slovaque pourrait même rapidement rejouer. Ce sera selon toute vraisemblance au début du mois d'avril, lors de la demi-finale de Coupe d'Italie contre la Juventus, le 4, ou à l'occasion du déplacement de l'Inter sur la pelouse de la Salernitana, le 7.

Quatre jours plus tard, le 11 avril, l'Inter Milan de Skriniar défiera Benfica en quart de finale aller de la Ligue des Champions à Lisbonne.