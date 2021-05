PSG - Mercato : énormes révélations dans le transfert de Mbappé

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé demeure une énigme, Le Parisien donne la parole à Luis Ferrer, ancien adjoint d'Antero Henrique lorsque celui-ci était directeur sportif du PSG, plus précisément chargé de recruter le prodige de l'AS Monaco en 2017. L'occasion d'apprendre qu'il y avait beaucoup de réticences au sein du club de la capitale par rapport au futur champion du monde mais également que Jorge Mendes, qui voulait le faire signer au Real Madrid, lui a mis des bâtons dans les roues.

"Les réticences étaient fortes au PSG"

"Pourquoi je suis resté en permanence auprès de Mbappé à Monaco ? Pour rassurer la famille. Antero Henrique m’avait donné carte blanche mais il m’avait prévenu : « Ce transfert, on doit le faire ! ». Je me suis rapproché de Marc Westerloppe, qui connaissait bien la famille. À ce moment-là, ma tête était 100 % consacrée à Mbappé ! Mon but était de les convaincre de ne pas opter pour le Real Madrid. Et ça n’a pas été simple, Jorge Mendes (qui travaillait sur le dossier pour le Real) m’a fait la totale pour qu’on abandonne (rires)."

"Ce qui a fait la différence, c'est le projet sportif. S’il y avait eu un agent à la table des négociations, Paris n’aurait sans doute jamais fait signer Kylian. Mais comme c’était le papa et la maman de Kylian qui le représentaient, jamais l’argent n’est entré dans la réflexion. On était à un an de la Coupe du monde, Kylian avait 18 ans, et ils ont compris qu’à Paris il allait jouer. Alors qu’au Real, il y avait encore la BBC (Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo)."

"Au moment où il nous a dit oui, les réticences étaient fortes au PSG. Pas du côté du sportif, mais certains au club pensaient que ça ne passerait jamais au niveau du fair-play financier. C’est aussi pourquoi la signature a eu lieu aussi tard le 31 août à l’hôtel des Bleus à Enghien-les-Bains (Val-d’Oise), après une nuit de négociations au siège du PSG."