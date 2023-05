PSG - Mercato : et maintenant, le Real Madrid vise deux proches de Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Kylian Mbappé (24 ans) aurait décidé de signer au Real Madrid cet été et en aurait déjà informé l’émir du Qatar. Ce n’est pas tout. L’attaquant du PSG ne serait pas le seul joueur parisien à poser ses valises dans la capitale espagnole à l’avenir.

Hakimi et Mendes suivis par le Real ?

« Après la signature de Bellingham, le Real Madrid veut poursuivre sa cure de rajeunissement. Achraf Hakimi est très largement apprécié à tel point que le Real Madrid a approché le joueur encore cette année avant d’essuyer un refus pour cet été, assure le compte Twitter Sports Zone. À terme, Hakimi aimerait revenir à Madrid pour s’y imposer mais il entend bien écrire encore un ou deux chapitres de son histoire à Paris (...) Nuno Mendes est une option secondaire de choix. Déjà proche de Madrid il y a 2 ans, il a finalement choisi le PSG et il s’y est imposé imposé, mais il pourrait céder aux sirènes du Real Madrid si l’occasion se présente. Le joueur est très ambitieux et veut évoluer dans un projet sportif abouti. Ces joueurs sont sur les radars de Madrid et une chose est sûre : quel que soit le mercato, si une porte s’ouvre pour l’un d’entre eux, Madrid foncera. »

