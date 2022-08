PSG, Real Madrid - Mercato : accord conclu, Fabian Ruiz se rapproche de Paris !

Le PSG devrait bel et bien chiper l'international espagnol Fabian Ruiz (26 ans) au nez et à la barbe du Real Madrid ! En effet, plusieurs sources fiables ont confirmé qu'un accord avait été trouvé avec le milieu napolitain sur un contrat de cinq ans jusqu'en juin 2027 à 6 M€ par an. Luis Campos doit néanmoins finaliser le deal avec le club d'Aurélio De Laurentiis, qui réclame 25 M€ pour racheter l'ultime année de contrat du joueur...

