PSG - Mercato : FC Barcelone, Bayern, salaire... révélations sur la prolongation de Messi

Rien que dans la journée de vendredi, Lionel Messi a été envoyé dans deux endroits différents la saison prochaine. El Mundo Deportivo a assuré que ses enfants étaient nostalgiques de leur vie dans la banlieue chic de Barcelone et pressaient leur père de terminer sa carrière en Catalogne. Ce qui expliquerait le rapprochement entre Jorge Messi, père et représentant de La Pulga, et le président du Barça, Joan Laporta. Et puis, dans le Times, l'entraîneur de l'Inter Miami, Gary Neville, a confirmé qu'il voulait recruter le champion du monde à la fin de son contrat avec Paris, que sa présence permettrait à la MLS de franchir un cap en termes de notoriété, etc.

Ce samedi, Le Parisien fait à son tour un point sur les négociations. Et écarte la piste barcelonaise. Les Blaugranas sont passés à autre chose au niveau du sportif, avec des joueurs plus jeunes, et leurs finances ne leur permettent pas d'attirer un joueur au salaire aussi colossal que celui de Messi. Le salaire, c'est le nœud du problème avec le PSG. "On parle d'un contrat énorme, comme celui de Mbappé", explique un connaisseur du dossier au quotidien régional. Soit 38 M€ annuels nets. Et Messi n'entend pas le revoir à la baisse, malgré les difficultés économiques du club de la capitale. En outre, "rien ne bougera avant le match retour face au Bayern. Les résultats sportifs vont aussi peser dans la réflexion de l'attaquant. Un nouvel échec en Ligue des champions pourrait le pousser à tourner la page". Bref, à l'heure actuelle, Messi est plus près de rejoindre l'Inter Miami que de prolonger à Paris ou de retourner à Barcelone...