PSG - Mercato : fin du feuilleton Gabriel Moscardo !

L'information est donnée depuis quelques minutes par nos confrères du Parisien : Gabriel Moscardo ne jouera pas pour le PSG cette saison.

En effet, si le transfert du milieu des Corinthians à Paris n’est pas remis en cause, une solution a été trouvée par la direction parisienne et celle du club brésilien. Le joueur, en premier lieu, devrait bel et bien subir dans les prochains jours une opération chirurgicale du pied gauche. Opération qui pourrait se dérouler au Qatar à condition que l'on sache, une bonne fois pour toutes, si Moscardo est un joueur appartenant officiellement au PSG ou aux Corinthians.

Au PSG cet été

Le joueur de 18 ans devrait donc ensuite rentrer au Brésil et, dans quelques semaines, reprendre avec son club formateur, les Corinthians, avant de rejoindre le PSG l’été prochain.

Toujours selon Le Parisien, si cette décision semble actée entre les deux clubs, il resterait de nombreux documents à signer et quelques décisions à prendre.

