PSG - Mercato : Galtier annonce une à cinq recrues d'ici demain

Après la large victoire ce lundi du Paris Saint-Germain face au Gamba Osaka (6-2) pour son quatrième et dernier match de préparation, l'entraîneur parisien, Christophe Galtier, a été interrogé en conférence de presse sur le mercato estival de son club.

"On verra ce qui va se dérouler cette semaine"

"Je vous lis, je vous écoute. Le club travaille pour améliorer et rendre plus fort cet effectif. On va prendre l'avion, on va faire un long trajet de 12 heures, on va dormir et quand on atterrira on aura peut-être un ou deux, voire trois joueurs de plus, quatre, cinq. On verra ce qui va se dérouler cette semaine", a lâché Christophe Galtier le sourire aux lèvres. Cela pourrait concerner notamment le latéral droit du RB Leipzig, Nordi Mukiele, et le milieu de terrain du LOSC, Renato Sanches.

✅ C'est terminé à Osaka. Le Paris Saint-Germain signe un 3ème succès dans ce #PSGJapanTour2022 !#AllezParis ❤️💙 pic.twitter.com/XLLGFPVtfo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 25, 2022

