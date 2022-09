PSG – Mercato : Galtier appuie pour un défenseur et reste évasif sur Skriniar !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

A l'issue de Toulouse FC – PSG (0-3), Christophe Galtier a brièvement évoqué la fin du Mercato parisien... Appuyant son souhait d'obtenir un défenseur central supplémentaire même si Nordi Mukiele a assuré dans le secteur face aux Violets.

« Ce serait mieux de l'avoir. Ce serait préférable. On l'a toujours voulu. On va voir ce qu'il va se passer dans la journée. Mais on en a besoin pour enchaîner les matches », a glissé le technicien qui devrait perdre dans les prochaines heures Abdou Diallo (RB Leipzig).

Lancé sur la piste de Milan Skriniar (Inter Milan), priorité des priorités de Luis Campos, l'ancien coach de Nice et Lille ne s'est pas mouillé : « Le mercato est toujours ouvert. Mais ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Je demande toujours à rester concentré sur la préparation des matches. »