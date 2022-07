PSG - Mercato : Galtier chahuté par ses futurs joueurs ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Interrogé par le Parisien, Eric Rabesandratana se questionne quant au comportement du vestiaire face à Galtier qui manque d’expérience notamment à très haut niveau européen : « Il est nécessaire de repartir avec les valeurs importantes pour le club et qui vont le faire progresser. Le club est passé au bling-bling directement en pensant que le reste viendrait tout seul, mais non ! Je me pose la question de l'accueil de Galtier par les joueurs, par rapport à son palmarès à ce niveau. L'entraîneur, c'est important, mais le comportement des joueurs est primordial »

Rabesandratana est sceptique

Si nul ne doute des compétences de meneur d’hommes et de tacticien de Christophe Galtier en Ligue 1, sa légitimité en tant qu’entraîneur d’une équipe majoritairement composée de joueurs étrangers, et de stars mondiales, inquiète les supporters. Galtier saura-t-il faire taire ses détracteurs cette saison ?

