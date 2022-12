PSG - Mercato : Galtier fait une blague sur la prolongation de Verratti

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Marco Verratti va poursuivre sa belle histoire avec le PSG. Arrivé en 2012 dans le club de la capitale française, le milieu de terrain italien, aujourd'hui âgé de 30 ans, a prolongé son contrat au Paris Saint-Germain. L'Italien est désormais lié avec le PSG jusqu'en juin 2026, comme annoncé par le club juste avant le match contre Strasbourg ce mercredi. « On va peut-être l’appeler Marc à un moment » Après la victoire, Christophe Galtier a ironisé sur la longévité de Marco Verratti au PSG. « On va peut-être l’appeler Marc à un moment. Il est très marqué parisien, Paris Saint-Germain. Je dis souvent que Marco est sûrement le meilleur joueur du monde à son poste. C’est une très bonne nouvelle pour le club, les supporters et pour l’entraîneur que je suis », a déclaré le technicien français. Avec 339 matchs joués au PSG, Marco Verratti peut espérer devenir le joueur le plus capé du club. Il devra pour cela faire tomber le record de Jean-Marc Pilorget (435 apparitions). 🆕🔴🔵



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation de contrat de Marco Verratti pour deux saisons supplémentaires. L’international italien est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2026. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 28, 2022

