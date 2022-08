PSG - Mercato : Galtier furax avant le LOSC, rebondissement pour Skriniar ?

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Chrisrophe Galtier commence à perdre patience au sujet du mercato. « J'ai dit il y a deux semaines que j’attendais encore trois recrues, a expliqué hier l'entraîneur du PSG. On a identifié les joueurs qui nous manquent. Il y a la réalité du marché et nous avons beaucoup de joueurs sous contrat. C’est là-dessus que le club compte sur Antero, pour réduire le nombre de contrats. Nous échangeons tous les jours. Il y a toujours un décalage entre l’aspect économique et sportif. Nous, nous sommes pressés. » Agacé, le coach du PSG a semblé viser Antero Henrique pour son incapacité à dégraisser son effectif pléthorique. Au rayon des arrivées, le technicien marseillais pourrait-il avoir une bonne surprise avec Milan Skriniar (27 ans) ? Les avis divergent sur ce dossier interminable. « Malgré un nouveau rendez-vous avec le PSG, l’Inter Milan refuse de revoir ses exigences à la baisse concernant Skriniar, qui ne devrait pas bouger pour moins de 70 M€ + des bonus. Les négos vont même reprendre pour une possible prolongation, affirme notre consultant Ignazio Genuardi. Avant l’arrivée de l’intérêt parisien, le Slovaque avait donné son accord de principe pour rempiler avec un salaire annuel autour de 5 M€ (hors bonus). Maintenant, il s’agit de faire un effort supplémentaire pour celui qui sera libre en juin 2023. » Selon L’Équipe, la rumeur d’une vente de l’Inter Milan prend de l’épaisseur et pourrait ouvrir une porte inespérée au PSG avec le défenseur slovaque. Selon le quotidien économique Il Sole 24, la banque américaine Goldman Sachs aurait en effet été chargée de trouver un repreneur. Ce qui laisse à penser que Suning, le groupe industriel chinois propriétaire du club italien, est prêt à tout pour rentrer dans ses frais. Y compris la vente de Skriniar... Malgré un nouveau rendez-vous avec le #PSG, l’#Inter #Milan refuse de revoir ses exigences à la baisse concernant #Skriniar, qui ne devrait pas bouger pour moins de 70 M€ + des bonus. Les négos vont même reprendre pour une possible prolongation. #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) August 19, 2022

Pour résumer Après avoir fait part de sa frustration de ne pas voir le recrutement du PSG déjà bouclé au mercato cet été, Christophe Galtier pourrait assister à un improbable revirement de situation avec Milan Skriniar (Inter Milan, 27 ans).

Bastien Aubert

Rédacteur

