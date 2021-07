PSG - Mercato : Gianluigi Donnarumma est parisien (officiel)

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Ce n’était plus un secret pour personne et rien, en vérité, n’aurait pu détourner Gianluigi Donnarumma du Paris Saint-Germain. C’est officiel depuis quelques minutes : le gardien italien de 22 ans, libre depuis la fin de son contrat avec l’AC Milan, s’est engagé pour cinq saisons avec le club de la capitale. Il est arrivé ce mercredi dans la capitale pour y parapher son bail, chose qu’il n’avait pu faire précédemment car il a disputé - et remporté - l’Euro avec la Squadra Azzurra.

C’est tout simplement le meilleur joueur du Championnat d’Europe des nations que le PSG vient de recruter. L’une des plus grandes promesses à son poste également. Le directeur sportif parisien, Leonardo, veut recruter Donnarumma depuis de nombreuses années. Ses bonnes relations avec Mino Raiola, qui a fini par excéder les dirigeants rossoneri avec ses demandes répétées d’augmentation, ont grandement pesé sur la nouvelle destination du gardien. Place, maintenant, à un terrible casse-tête pour Mauricio Pochettino, qui possède deux excellents portiers avec lui et Keylor Navas