PSG - Mercato : grève confirmée pour Kolo Muani !

Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le média allemand Bild annoncé ce mardi soir que l'attaquant de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani pourrait se mettre en grève à partir de ce mercredi et de ce fait rater le barrage retour de la Ligue Europa Conférence contre Levski afin de forcer son départ au Paris Saint-Germain. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE RANDAL KOLO MUANI Kolo Muani met ses menaces à exécution D'après le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, l'international français aurait mis ses menaces à exécution puisqu'il aurait décidé de ne pas participer à l’entraînement de Francfort ce mercredi matin. L'ancien joueur du FC Nantes voudrait toujours autant rejoindre le PSG et estimerait que sa direction ne tient pas ses promesses. 🚨Randal Kolo Muani a décidé de ne pas participer à l’entraînement de Francfort ce mercredi matin.

➡️Il veut rejoindre Paris et estime que sa direction ne tient pas ses promesses + d’info sur @RMCsport pic.twitter.com/t8P86BDzjz — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 30, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Randal Kolo Muani, désireux de rejoindre Paris Saint-Germain d'ici la fin du mercato estival, aurait bien commencé sa grève à Francfort puisqu'il aurait décidé de ne pas participer à l’entraînement de ce mercredi matin.

Fabien Chorlet

Rédacteur