PSG - Mercato : gros coup de balai, 3 départs de marque à venir !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Avec les recrutements de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain est très actif dans le sens des arrivées depuis le début du mercato estival. Mais le club de la capitale doit désormais penser à vendre.

Après le latéral gauche néerlandais, Mitchel Bakker, qui a rejoint le Bayer Leverkusen contre un chèque de 7 millions d'euros, c'est Sergio Rico, Pablo Sarabia et Mauro Icardi qui pourraient bientôt quitter le PSG. Le gardien espagnol, Sergio Rico, serait en discussions avec Besiktas tandis que son compatriote, Pablo Sarabia, aurait la côte en Espagne et en Italie. Enfin, l'attaquant argentin, Mauro Icardi, arrivé à l'été 2019 à Paris en provenance de l'Inter Milan, intéresserait la Juventus Turin et l'AS Roma.