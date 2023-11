PSG - Mercato : coup de tonnerre dans le dossier Youssouf Fofana !

Depuis plusieurs mois, le milieu de terrain de l'AS Monaco, Youssouf Fofana, est annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, qui voudrait se renforcer dans l'entrejeu lors des prochains mercatos.

Mais sur son compte Twitter, Fabrizio Romano vient de jeter un gros coup de froid sur la possible arrivée de l'international français à Paris. En effet, d'après le journaliste italien, dont rien n'échappe sur l'actualité des transferts, Youssouf Fofana ne serait pas une cible concrète pour le champion de France en titre. D'autres clubs européens feraient davantage pression que le PSG pour recruter le joueur de 24 ans, sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club du Rocher.

🇫🇷 Many top European clubs are keen on signing Youssouf Fofana from Monaco as he’s out of contract in June 2025 — and not 2024 despite some reports.



⛔️ Understand he’s not a concrete target for PSG — there are other clubs pushing more to sign Fofana. pic.twitter.com/HzCsPRLsHz