PSG - Mercato : gros coup dur pour Paris dans le dossier Barella

Mais mauvaise nouvelle pour les Parisiens, les dirigeants nerazzurri ne seraient pas vendeurs, d'après le journaliste italien, Nicolò Schira. "Malgré les dernières rumeurs sur l'intérêt de Liverpool et du PSG, l'Inter Milan considère Nicolò Barella comme un joueur clé et non transférable. De plus, le milieu de terrain veut rester à l'Inter et il a déjà refusé deux riches offres de clubs étrangers l'année dernière", a fait savoir le spécialiste des transferts sur Twitter.

Despite the last rumors about #Liverpool and #PSG interest, #Inter consider Nicolò #Barella a key-player and non-transferable. In addition, the midfielder wants to stay at Inter and he already turned down 2 rich bids from foreign clubs last year. #transfers