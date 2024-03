PSG Mercato : gros coups de froid pour Kimmich et Guimarães !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le Paris Saint-Germain, qui s'est mis en quête d'un milieu de terrain de renom pour la saison prochaine, ferait notamment de Joshua Kimmich (Bayern Munich) et Bruno Guimarães (Newcastle) ses priorités. Mais dans un live questions - réponses avec les lecteurs du Parisien, Laurent Perrin a jeté un gros coup de froid sur ces deux pistes.

"Kimmich sait que Tuchel va faire sa valise, cela peut l'inciter à rester au Bayern Munich"

"Joshua Kimmich est l'une des cibles prioritaires. Comme nous l'avons écrit, il est très intéressé par le projet. Mais il est aussi très attaché au Bayern Munich. Et maintenant qu'il sait que Thomas Tuchel va faire sa valise à la fin de la saison, cela peut l'inciter à rester. Bruno Guimarães a un profil très intéressant, il est encore jeune, connaît la France et la Ligue 1 mais il est sous contrat avec Newcastle jusqu'en 2028 et je n'imagine pas les Saoudiens faire une fleur au Qatar", a expliqué le journaliste du Parisien.

Podcast Men's Up Life